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Эстонский депутат назвал русскоязычных жителей страны мусором

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Человеческим мусором назвал русскоязычных жителей Эстонии председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас. Подобное заявление депутат сделал в Facebook, комментируя пост экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.

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Урмас Рейнсалу в своем посте 6 февраля писал о том, как возмущен сравнением российских участников незаконных акций с защитниками «Бронзового солдата». Он отмечал, что такое мнение предает эстонскую государственность и российскую демократию.

«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!» — прокомментировал пост экс-министра Март Каллас.

Заявление Калласа адресовано тем, кто в 2007 году вышел на массовую акцию против переноса мемориала «Бронзовый солдат» из центра Таллина на одно из кладбищ. Об этом 10 февраля пишет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в октябре 2019 года в эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам, установленный на братской могиле рядом с гимназией. После сноса монумента на месте развернулась масштабная стройка. В департаменте охраны памятников старины заверили, что останки были перезахоронены еще в июле на Маардуском кладбище. В Эстонском военном музее информацию подтвердили, а перезахоронение объяснили необходимостью построить на территории гимназии новое здание и стадион.

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