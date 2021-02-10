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Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника

Путин поздравил сотрудников МИДа с Днем дипломатического работника

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В текущей непростой обстановке важно наращивать усилия, чтобы обеспечить условия стратегической стабильности и безопасности. Об этом в среду, 10 февраля, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

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«В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что внешнеполитическая служба страны может гордиться своей историей. На протяжении долгих лет дипломаты защищали интересы России и вносили существенный вклад в укрепление мира на планете, добавил Путин.

По словам президента, действия министерства позволили стабилизировать ситуации в нескольких «горячих точках» и обеспечить сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, в частности, странами ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.

Также, как напомнил глава государства, МИД оказывал помощь россиянам, находящимся за границей в период пандемии коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

«Убежден, что вы и впредь будете трудиться с максимальной отдачей, умело отстаивать интересы России, способствовать упрочению ее международного авторитета и влияния, созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны», — заключил российский лидер.

Ранее в феврале глава министерства Сергей Лавров назвал условия для нормализации отношений с Евросоюзом, подчеркнув, что Москва нацелена на нормализацию взаимодействия на основе учета интересов сторон. По словам министра, в России уже были согласованы такие области, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата.

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