Лавров назвал условия для нормализации отношений с Евросоюзом

Москва не была инициатором охлаждения отношений с Евросоюзом (ЕС) и нацелена на нормализацию взаимодействия на основе учета интересов сторон. Об этом заявил в понедельник, 8 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что по итогам визита в Москву 4–6 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опубликовал ряд комментариев. При этом в одном из них он преподносит дело так, что якобы «Россия стремительно отдаляется от Европы».

«Во время переговоров с Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия–ЕС на системной основе. Напомнил, что в 2014 году сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной», — говорится в комментарии Лаврова.

Глава российского МИДа напомнил, что первопричиной стала поддержка со стороны ЕС «антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской».

После этого были приостановлены саммиты Россия–ЕС, которые проводились дважды в год, встречи российского правительства с Еврокомиссией, а также «заморожены» форматы Постоянного совета партнерства Россия–ЕС и два десятка отраслевых диалогов.

Кроме того, Лавров указал на события, которые произошли задолго до госпереворота на Украине: по инициативе отдельных стран — членов ЕС была прекращена работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан РФ и ЕС.

«Причина: нельзя, мол, открывать безвизовый режим для России, пока ЕС не предоставит его Грузии, Молдове и Украине. То есть и здесь — прямая политизация и откровенно антироссийский подтекст», — отметил министр.

Также он обратил внимание на дискриминацию русскоязычного населения в странах Прибалтики. Как отметил Лавров, происходящее прямо противоречит положениям Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия–ЕС от 27 апреля 2004 года.

«Возникает резонный вопрос: кто от кого отдаляется? Может быть, это всё же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом — на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что при таком подходе российская сторона готова и на сотрудничество по отдельным направлениям, где интересы сторон совпадают. По словам главы МИДа, в Москве уже были согласованы такие области, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата.

«Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм», — подытожил Лавров.

По итогам визита в Россию Боррель 6 февраля осудил решение российских властей о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. По его словам, это якобы свидетельствует об отсутствии у России интереса к нормализации отношений с Европой. Кроме того, Боррель сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Заявление дипломата было опубликовано 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей. При этом во время визита в Москву Боррель хоть и признал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но выступил за сохранение дипломатических каналов для обмена мнениями.

МИД РФ 8 февраля выразил удивление тем, как глава европейской дипломатии оценил итоги своего визита, так как его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.