США выделят $1,5 млн на развитие молдавских СМИ

Госдепартамент США намерен выделить $1,5 млн на инициативы, направленные на развитие средств массовой информации в Молдавии, сообщает RT в среду, 10 февраля.

В частности, до $1 млн планируется направить на проект по поддержке «независимости» СМИ в стране.

«Цель проекта заключается в укреплении потенциала молдавских СМИ и развитии возможностей местного (медиа-. — Ред.) производства в интересах многообразия мнений и редакционной независимости», — говорится в документе.

Отмечается, что работа будущих подрядчиков будет направлена на поддержку «независимых» СМИ, «которые следуют принципам достоверного, объективного и исчерпывающего изложения информации».

Также прошедших отбор специалистов привлекут к укреплению конкурентоспособности местных медиа и повышению качества информирования жителей Молдавии о происходящих в стране политических и экономических процессах.

Кроме того, около $500 тыс. Госдеп планирует выделить на проект по развитию профессиональных навыков журналистов.

«Цель проекта заключается в поддержке квалифицированных организаций, способных помочь повысить уровень профессионализма молдавских журналистов и СМИ», — говорится в описании гранта.

Так, привлеченные к проекту специалисты будут заниматься разработкой специальных образовательных программ, организацией учебных поездок и стажировок для слушателей.

При этом проходящим обучение гражданам могут предложить и «другие виды взаимодействия с компетентными практикующими специалистами» в области СМИ как из Молдавии, так и из других стран, в том числе из США.

В конце января сообщалось, что госдеп США планирует выделить грант в размере до $350 тыс. на поддержку независимых медиаорганизаций, которые могли бы посодействовать развитию малых и региональных средств массовой информации на Украине.