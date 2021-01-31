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США профинансируют программу развития региональных СМИ на Украине

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Госдеп США планирует выделить грант в размере до $350 тыс. на поддержку независимых медиаорганизаций, которые могли бы посодействовать развитию малых и региональных средств массовой информации на Украине. Об этом сообщает RT в воскресенье, 31 января.

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Отмечается, что принятым в программу Госдепа «независимым украинским медиаорганизациям» должны будут отобрать малые и региональные СМИ и работать с ними в форме мастер-классов и тренингов.

В описании гранта уточняется, что в рамках таких образовательных мероприятий подрядчики будут заниматься развитием «высококачественной и заслуживающей доверия журналистики», а также содействием созданию «инновационного контента» местными СМИ, повышением уровня медиаграмотности украинских журналистов.

Для этого, как следует из документа, каждый из потенциальных участников инициативы может получить от $40 тыс. до $70 тыс.

В июне стало известно, что Госдепартамент США планирует организовать показ кинофильмов на Украине, чтобы продемонстрировать ценности «американского общества», а также привлечь внимание украинцев к социальным проблемам в стране. С этой целью американское посольство в Киеве объявило конкурс программ среди некоммерческих организаций Украины. Бюджет составит $100 тыс.

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