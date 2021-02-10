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В России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм»

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Федеральную программу «Образовательный туризм» с целью популяризации России за рубежом и привлечения учащихся предложил разработать ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Письмо с соответствующей инициативой он направил руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает RT.

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Кудж подчеркнул, что одним из наиболее быстро развивающихся и самым перспективным туристическим сектором является молодежный, а один из его видов — образовательный — даже входит в классификацию, принятой Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).

Ректор РТУ МИРЭА отметил, что молодые люди путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом, новых знакомств, в рамках волонтерских программ. Он добавил, что по численности обучающихся иностранных граждан Россия занимает шестое место в мире.

Вместе с тем в российском законодательстве понятие «образовательный туризм» отсутствует, подчеркнул Кудж. В связи с этим он предлагает разработать государственную программу «Образовательный туризм» и включить ее в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В рамках реализации данной программы предлагаем предоставлять иностранным гражданам льготы на получение визы, если целью посещения нашей страны будет ознакомление с учебным заведением, условиями учебы, проживания, поступления. Предлагаем также разработать определение «образовательного туризма» как системной категории и включить его в законодательство России, а также в классификатор как отдельный вид туризма», — говорится в тексте обращения.

Ранее в феврале глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

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