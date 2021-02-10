Всемирный банк планирует дать заем Украине на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк предоставит Украине заём на борьбу с COVID-19, предположительно, сумма составит $90 млн, сообщает телеканал «Известия».

При этом Всемирный банк готов компенсировать $30 млн из суммы. Условия кредита связаны с уровнем будущей вакцинации населения. Прививки от COVID-19 должны сделать 10 млн граждан Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.