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Первый в РФ автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания

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Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились. Об этом сообщили «РИА Новости» в концерне ВКО «Алмаз-Антей», который занимался разработкой беспилотника.

По словам представителя концерна, летные испытания включали в себя реальное поражение дронов-мишеней. Он также отметил, что в 2021 году компания планирует выйти на государственные испытания беспилотника.

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«Волк» был существенно доработан. Улучшенный вариант получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме.

Отмечается, что беспилотник самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор теперь только подтверждает решение об атаке. Представитель концерна «Алмаз-Антей» добавил, что в России такой аппарат первый.

Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до 6 кг и размерами 60 на 60 см. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 мин. Действующий опытный образец выставлен в Москве в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021.

5 февраля сообщалось, что конструкторское бюро приборостроения начало разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники.

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