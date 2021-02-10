Самый продолжительный с 2018 года снегопад начнется в Москве 11 февраля

Сильный продолжительный снегопад начнется в Москве в четверг, 11 февраля. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, мощный снегопад начнется во второй половине дня 11 февраля и продлится до 13–14 февраля. За это время выпадет примерно 25–30 мм осадков. Вильфанд подчеркнул, что объем снега будет «огромен», и идти он будет непрестанно.

«Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 мм осадков», — напомнил синоптик.

Также Вильфанд добавил, что за дни снегопада с 11 по 14 февраля высота снежного покрова может увеличиться до 50–55 см. При этом рекордная для 14 февраля высота снежного покрова — 60 см.

8 февраля в Московской области водителей призвали пересесть на общественный транспорт и сократить поездки на личных авто из-за грядущих 30-градусных морозов.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине февраля и в начале марта в Московском регионе ожидается нестабильная погода со скачками температур.