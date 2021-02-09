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Водителей в Подмосковье призвали сократить поездки на машинах из-за морозов

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В Московской области водителей призвали пересесть на общественный транспорт и сократить поездки на личных автомобилях из-за грядущих 30-градусных морозов. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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По прогнозам метеорологов, 9 и 10 февраля в регионе станут наиболее холодными днями за зиму, пишет РИАМО. Не исключены морозы даже ниже 30 градусов ночью, днем же столбики термометров поднимутся до 12-16 градусов ниже нуля. В пятницу, 12 февраля в Подмосковье ожидается сильная метель. По оценкам специалистов, может выпасть до 40% месячной нормы осадков, пишет сайт kp.ru.

В связи с резким похолоданием дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Погодно-дорожную ситуацию круглосуточно мониторит оперативный штаб. В связи с изменениями погодных условий водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, и пересесть на общественный. Низкие температуры пагубно влияют на подвеску с тормозами. Специалисты отметили, что всего 50 км поездки при температуре минус 30 градусов по износу равны 500 км летнего пробега, отмечает телеканал «360».

Если поездки на личном транспорте неизбежны, водителей попросили соблюдать ПДД, первые несколько километров ехать медленно, избегать резких нажатий на газ и разгоняться плавно, не превышать скорость, поскольку на скользкой дороге машину может занести, а это чревато ДТП.

К внимательности призвали и пешеходов: не переходить дорогу вне зон пешеходных переходов, на переходах убедиться, что горит разрешающий сигнал светофора и нет приближающихся машин, носить световозвращатели, пишет агентство городских новостей «Москва».

8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине феврале и в начале марта в Московском регионе ожидается нестабильная погода со скачками температур.

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