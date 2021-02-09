Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на международном форуме по кибербезопасности Cyber Security Day 9 февраля отметил колоссальную потребность государства и бизнеса в специалистах по коммуникациям в интернете.

«Запрос на таких специалистов колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских. Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе», — сказал Кириенко.

Cyber Security Day стартовал в Москве 9 февраля. Это ключевое событие Недели безопасного Рунета. Одна из его тем — проблемы дистанционного образования.

Организаторами конференции выступают Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

В этот же день в столице прошло установочное заседание экспертного совета конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и пресс-брифинг по его итогам. Организаторами конкурса, направленного на отбор и развитие специалистов сферы digital, выступили АНО «Диалог» и центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

В нем, кроме Кириенко, участвовали: заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член экспертного совета Александр Хинштейн, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и руководитель экспертного блока проекта, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

По словам Кириенко, на конкурс за первые две недели поступило более 5 тыс. заявок. Регистрацию прошли представители 82 регионов страны.

«Заявка самого молодого участника — это 18 лет, а самого возрастного — 75 лет. Средний возраст участников от 30 до 40 лет», — отметил он.

Чернышенко также заявил о большом запросе на специалистов в области интернет-технологий, связав его с включением цифровой трансформации в число основных национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» — продолжение плановой кадровой работы, которая осуществляется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Он направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Участвовать могут специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Его организаторами выступают АНО «Диалог» и центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 26 февраля.

Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы.

О том, что «Диалог» при поддержке «Россия — страна возможностей» проведет этот конкурс СМИ сообщали еще в конце января. Отмечалось, что в нем запланировано участие 25 тыс. человек, до финала дойдут 300, а победителей будет около 70.