Стартовал международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day

В Москве стартовал международный форум по кибербезопасности. Эксперты делятся инициативами в области защиты персональных данных, сообщает телеканал «Известия». Также специалисты обсудили вопросы борьбы с программно-техническими угрозами и распространение позитивного контента в интернете. Одна из тем — проблемы дистанционного образования. Форум Cyber Security Day — ключевое событие Недели безопасного Рунета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.