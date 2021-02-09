Разработано устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона

Французские ученые из Университета Лилля создали устройство, которое позволяет провести тест на коронавирус в домашних условиях с помощью мобильного телефона. Об этом 9 февраля сообщает портал Franceinfo.

Отмечается, что устройство внешне напоминает флеш-накопитель, который вставляется в разъем мобильного телефона. В устройство разработчики предлагают вставлять одноразовую полоску, на которую нужно поместить биологический материал, взятый из носа. За 10 минут устройство обработает жидкость и отобразит на экране результат теста на COVID-19.

Как пояснили ученые, их система реагирует на спайк-протеины, которыми окружен датчик. Тест, который точен на 90%, уже прошел все клинические испытания.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать тест, чтобы для диагностики можно было использовать и слюну.

«Идея состоит в том, чтобы иметь возможность быстро индустриализировать этот тест и сделать его эргономичным, чтобы каждый мог сделать это в форме теста слюны», — пояснил профессор медицинской фармакологии университетской больницы Лилля Дэвид Девос.

5 февраля стало известно, что в России сейчас занимаются разработкой новых тест-систем, которые позволят быстрее узнать результат анализа на коронавирус.

За день до этого стало известно, в России создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который поможет ученым, в частности, в процессе создания тест-систем.