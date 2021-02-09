Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных
Интернет
Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям
Наука
Разработано устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона
Интернет
В МВД призвали россиян не распространять персональные данные в Сети
Армия
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевом, Гренландским и Норвежским морями
Мир
Минск предложил ОБСЕ обсудить новый режим контроля над вооружениями в ЕС
Общество
Январь 2021 года стал одним из самых холодных за историю наблюдений
Экономика
Минфин предложил обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней в ЕАЭС
Мир
Посол РФ назвал надуманными претензии Варшавы к Москве
Сюжет:

Разработано устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские ученые из Университета Лилля создали устройство, которое позволяет провести тест на коронавирус в домашних условиях с помощью мобильного телефона. Об этом 9 февраля сообщает портал Franceinfo.

Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов
Диагностическая система Роспотребнадзора распознает сразу два гена SARS-CoV-2, что снизит вероятность ложноотрицательных результатов

Отмечается, что устройство внешне напоминает флеш-накопитель, который вставляется в разъем мобильного телефона. В устройство разработчики предлагают вставлять одноразовую полоску, на которую нужно поместить биологический материал, взятый из носа. За 10 минут устройство обработает жидкость и отобразит на экране результат теста на COVID-19.

Как пояснили ученые, их система реагирует на спайк-протеины, которыми окружен датчик. Тест, который точен на 90%, уже прошел все клинические испытания.

В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать тест, чтобы для диагностики можно было использовать и слюну.

«Идея состоит в том, чтобы иметь возможность быстро индустриализировать этот тест и сделать его эргономичным, чтобы каждый мог сделать это в форме теста слюны», — пояснил профессор медицинской фармакологии университетской больницы Лилля Дэвид Девос.

5 февраля стало известно, что в России сейчас занимаются разработкой новых тест-систем, которые позволят быстрее узнать результат анализа на коронавирус.

За день до этого стало известно, в России создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который поможет ученым, в частности, в процессе создания тест-систем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021