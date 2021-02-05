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В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
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В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19

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Тест-системы для более быстрого мониторинга COVID-19 в настоящее время разрабатываются в России. Об этом заявил в пятницу, 5 февраля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Сегодня разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга, но у нас есть и стандартные методы секвенирования», — сказал глава Минздрава журналистам.

Накануне стало известно, что в стране создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который поможет ученым, в частности, в процессе создания тест-систем.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России готовится к регистрации новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

Как уточняла Попова, новая тест-система будет давать результат не более чем через 40 минут.

О том, что российские специалисты приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутировавшему вирусу, сообщалось 25 января.

За минувшие сутки в России зафиксировали 16 688 новых случаев COVID-19. Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 3 934 606. Зарегистрировано 3 413 495 выздоровевших, умерли 75 732 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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