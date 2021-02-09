В России в 2020 году за терроризм и экстремизм осудили 900 человек

Почти 600 человек были осуждены в России в прошлом году за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм. Об этом сообщил во вторник, 9 февраля, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«За преступления террористической направленности осуждены 575 лиц, за преступления экстремистской направленности — 325 лиц», — сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Лебедев также подчеркнул, что Верховный суд уделяет большое внимание этим категориям дел.

1 февраля сообщалось, что в 2020 году более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе, было задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске.

В конце прошлого года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) информировали, что в России с начала года ликвидировали 49 боевиков. Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы должны продолжать решительную борьбу с терроризмом, которая уже позволила существенно сократить число преступлений подобного рода.