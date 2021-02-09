Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных
Интернет
Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям
Наука
Разработано устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона
Интернет
В МВД призвали россиян не распространять персональные данные в Сети
Армия
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевом, Гренландским и Норвежским морями
Мир
Минск предложил ОБСЕ обсудить новый режим контроля над вооружениями в ЕС
Общество
Январь 2021 года стал одним из самых холодных за историю наблюдений
Экономика
Минфин предложил обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней в ЕАЭС
Мир
Посол РФ назвал надуманными претензии Варшавы к Москве

В России в 2020 году за терроризм и экстремизм осудили 900 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 600 человек были осуждены в России в прошлом году за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм. Об этом сообщил во вторник, 9 февраля, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось

«За преступления террористической направленности осуждены 575 лиц, за преступления экстремистской направленности — 325 лиц», — сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Лебедев также подчеркнул, что Верховный суд уделяет большое внимание этим категориям дел.

1 февраля сообщалось, что в 2020 году более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе, было задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске.

В конце прошлого года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) информировали, что в России с начала года ликвидировали 49 боевиков. Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы должны продолжать решительную борьбу с терроризмом, которая уже позволила существенно сократить число преступлений подобного рода.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021