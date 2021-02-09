Минск предложил ОБСЕ обсудить новый режим контроля над вооружениями в ЕС

Минск предложил ОБСЕ начать переговоры по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе, который отвечает текущей военно-политической ситуации. Такое заявление во вторник, 9 февраля, сделал начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.

Он подчеркнул, что республика, основываясь на принципах доверия и взаимопонимания, выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств, сообщает БелТА со ссылкой на постоянное представительство Беларуси при ОБСЕ.

Также в качестве мер международной и региональной безопасности представитель Белоруссии предложил ОБСЕ заморозить не только процесс наращивания военных потенциалов и расходов, но и масштабы, и интенсивность военной деятельности. Это в перспективе, по словам Воинова, приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия.

Вместе с этим он указал на важность подтверждения запретов на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 км до 5500 км. С этой целью Минск предложил организации провести политику сдерживания размещения на территории стран региона дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств.

19 января лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала участников ОБСЕ создать площадку, которая позволит обсудить кризис в республике.

Также она провела встречу с послами организации, в рамках которой были затронуты вопросы реализации московского механизма ОБСЕ и основание международного органа, который занялся бы расследованием якобы имевших место «преступлений режима Лукашенко».