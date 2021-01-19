Тихановская призвала ОБСЕ создать площадку для обсуждения Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала участников ОБСЕ создать площадку, которая позволит обсудить кризис в республике. Об этом во вторник, 19 января, сообщается на официальном сайте политика.

«Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Белоруссии. ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Белоруссии и КС, а также представителей режима», — отмечается в публикации.

Также на сайте добавляется, что Тихановская рассчитывает провести выборы в стране за 45 дней, а Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ способно оказать помощь в их организации.

Кроме того, сообщается, что Тихановская провела встречу с послами организации, в рамках которой были затронуты вопросы реализации московского механизма ОБСЕ и основание международного органа, который занялся бы расследованием якобы имевших место «преступлений режима Лукашенко».

Помимо этого в своем Telegram-канале Тихановская обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить ей безопасное возвращение в Белоруссию. Она напомнила, что в ее отношении возбуждено два уголовных дела.

В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Создание координационного совета 14 августа инициировала Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве.