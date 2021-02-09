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Ferrari выпустит новый кроссовер

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Итальянская компания Ferrari тестирует на дорогах общего пользования Швеции новый кроссовер Purosangue. Об этом 9 февраля сообщает Autoexpress.

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Отмечается, что автомобиль дебютирует в 2022 году и составит конкуренцию Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.

Внешность модели пока скрыта под плотным камуфляжем, однако фотошпионам удалось заснять переднюю часть модели. На снимке видны округлые формы крыши и капота, под маскировкой угадываются зауженная передняя оптика, широкая решетка радиатора с вертикальными ламелями и крупные воздуховоды по бокам.

Автомобиль будет построен на новой платформе Front Mid Engine Architecture. Машину оснастят двумя мощными моторами. Не исключено появление и гибридных модификаций модели.

15 сентября сообщалось, что Lamborghini выпустила 10-тысячный экземпляр модели Aventador.

Юбилейный спорткар сошел с конвейера завода в Сант-Агата-Болоньезе (Италия). Им стала версия Aventador SVJ. Три заглавные буквы в названии модели обозначают его превосходство: SV расшифровывается как Superveloce (в переводе с итальянского — «сверхбыстрый»), а суффикс Jota символизирует скорость спорткара на гоночных трассах.

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