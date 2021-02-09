Путин заявил об успешной адаптации судебной системы к условиям пандемии

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 февраля, заявил, что судебная система РФ смогла адаптироваться к новым условиям, связанным с пандемией коронавируса.

По словам главы государства, большое уважение вызывает то, что российская судебная система в период распространения коронавируса не перешла в «режим торможения».

«В некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев. Суды проявили верность своей высокой миссии и не взирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства», — сказал Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

Президент также отметил, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м. Это, по словам российского лидера, произошло, в числе прочего, потому что граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой, а это подтверждает рост доверия к судебным процедурам в России.

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