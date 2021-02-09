РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Документы приняли в Европейском агентстве по лекарственным средствам, передает телеканал «Известия». В январе РФПИ и ЕМА провели научную консультацию. На данный момент в Европе одобрены три вакцины. Самый большой заказ получили компании Pfizer и BioNTech. В ЕС корпорации доставят 600 млн доз препарата.

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