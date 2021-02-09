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Японская подлодка получила серьезные повреждения после столкновения с судном
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Японская подлодка получила серьезные повреждения после столкновения с судном

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В Японии подводная лодка Сил самообороны страны получила серьезные повреждения при столкновении с коммерческим судном в Тихом океане у главного западного острова Сикоку. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщило новостное агентство Kyodo.

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О происшествии у берегов префектуры Коти стало известно накануне. В результате столкновения с кораблем пострадали трое военнослужащих — они получили незначительные ушибы.

Как сообщил министр обороны Японии Нобуо Киши, столкновение произошло, когда подводная лодка проходила обычную тренировку. При этом экипаж видел коммерческое судно через перископ, но когда начался подъем на поверхность, не смог избежать контакта.

Изначально сообщалось, что субмарина получила незначительные повреждения в верхней части корпуса, и это не повлияло на ее управление. Предполагалось, что у подлодки был сломан перископ.

Теперь же японские военные сообщили, что часть боевой рубки 84-метровой подлодки была деформирована, а гидроплан правого борта, который помогает контролировать глубину, сломан.

Кроме того, уточняется, что в результате ЧП была повреждена и аппаратура связи подводной лодки, из-за чего о происшествии моряки не могли сообщить более трех часов. По данным источника агентства в береговой охране, коммерческим судном, с которым столкнулась подлодка, оказался является сухогруз под флагом Гонконга Ocean Artemis.

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