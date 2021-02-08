В Японии подлодка столкнулась с коммерческим судном

В Японии подводная лодка Сил самообороны страны столкнулась с частным торговым судном. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщило новостное агентство Kyodo со ссылкой на источники.

ЧП произошло у берегов префектуры Коти, по предварительным данным, во время погружения подлодки. В результате инцидента пострадали трое военнослужащих — они получили незначительные ушибы, отмечает REGNUM.

По данным агентства, военная подлодка получила незначительные повреждения в верхней части корпуса, но это не повлияло на ее управление. Вероятнее всего, у подлодки сломан перископ, пишет сайт kp.ru. По словам генсека японского Кабмина Кацунобо Като, субмарина и судно не пострадали.

Из-за случившегося организовали кризисный штаб при канцелярии главы кабмина Ёсихидэ Суги для сбора и анализа информации. Премьер-министр Японии призвал обеспечить все необходимы меры безопасности для людей на судах и информирования населения, отмечает телеканал «360».