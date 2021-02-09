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Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 9 февраля

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Небольшой снег, местами гололедица, облачная погода с прояснениями ожидают жителей столичного региона во вторник, 9 февраля.

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В Москве в дневное время от 12 до 14 градусов мороза, ночью может похолодать до 14 градусов ниже нуля. В Московской области днем от 12 до 17 градусов мороза, в ночное время местами заморозки до 18 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст. Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

8 февраля в Московской области водителей призвали пересесть на общественный транспорт и сократить поездки на личных автомобилях из-за грядущих 30-градусных морозов.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине февраля и в начале марта в Московском регионе ожидается нестабильная погода со скачками температур.

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