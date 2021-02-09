Ученые рассказали об уникальности запущенного в «Курчатовском институте» реактора

Запуск в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ одного из крупнейших в мире источника нейтронов – реактора ПИК позволит получать уникальные фундаментальные результаты в различных областях науки, в первую очередь физики, химии, материаловедении, биологии, рассказал начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» Томского политехнического университета Артем Наймушин.

По его словам, на площадях реакторного комплекса будет расположено более 30 экспериментальных установок, которые составят базу Международного центра нейтронных исследований.

В свою очередь заместитель директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Георгий Тихомиров отметил, что ПИК позволит международным группам ученых проводить исследования по различным направлениям, в которых используются нейтронные потоки: от изучения свойств нейтронов и реакторных антинейтрино до решения прикладных научных задач, например, изучения структуры и свойств материалов под облучением.

Из всего спектра излучаемых в ходе реакции нейтронов используются так называемые тепловые нейтроны, длина волны которых составляет 1,5-2 ангстрема. Это сопоставимо с размерами атомов и молекул и соответствует задачам по изучению микромира.

«Цена деления измерительного инструмента должна соответствовать размеру измеряемого объекта», — пояснил «Известиям» заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ Владимир Воронин.

По его словам, позже специалисты будут использовать и нейтроны с меньшей длиной волны — для изучения строения ядра атомов. Также в планах — ввести в исследовательское поле холодные (с длиной волны 5-20 ангстрем) и ультрахолодные нейтроны. Первые подходят для изучения строения вещества и особенно интересны материаловедам. Ультрахолодные нейтроны с длиной волны в 1000 ангстрем нужны для изучения свойств самих нейтронов.

«Энергия ультрахолодных нейтронов снижается настолько, что они теряют способность входить внутрь вещества, и их можно хранить в обыкновенной банке», — отметил Владимир Воронин.

Команду на пуск реактора 8 февраля дал президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета при президенте по науке и высшему образованию. Глава государства, открывая заседание Совета, заявил об исключительной важности создания исследовательской инфраструктуры, в первую очередь, уникальных комплексов мегасайенс, к которому относится реактор ПИК. Он поздравил коллектив НИЦ «Курчатовский институт», отметив высокий профессионализм ученых института и пожелал им дальнейшей успешной работы.

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