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Нынешняя зима бьет рекорды по температурным перепадам

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Одним из наиболее характерных признаков зимы сезона-2020/21 стала более частая и резкая смена погодных процессов. Об этом «Известиям» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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В качестве примера он привел ситуацию на юге России: там в январе и феврале в отдельные дни фиксировали рекордное тепло — до плюс 20 градусов, которое мгновенно сменялось обильными снегопадами, когда выпадало по 20 см снега. А на Урале и в Приволжье 30-градусные морозы быстро сменялись околонулевой температурой и дождями, отметил специалист.

По его словам, в столичном регионе пока выпало меньше осадков, чем в прошлом году, но зима еще доберет свое.

«К концу недели мы увидим в центре Европейской России и, в частности, в Москве сильные и продолжительные снегопады», — рассказал он.

Велика вероятность того, что до конца февраля температура еще не раз преодолеет отметку в минус 20 градусов, считает специалист. По климатической норме весна приходит в столичный регион к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля. По оценкам метеоролога, в этом году она наступит по графику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры

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