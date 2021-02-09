В 2020 году резко вырос спрос на цифровые карты

В пандемийный 2020 год в России увеличился спрос на цифровые карты, рассказали «Известиям» в банках из топ-30. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%.

Во многом банки сами делали такой продукт выгодным для клиентов, предлагая повышенные кэшбэки и другие акции. В 2021-м кредитные организации намерены продолжать этот тренд. А некоторые банки начнут выпуск мультивалютных цифровых карт.

В Сбербанке отметили, что 15% клиентов, которые активировали карты дистанционно, за пластиковыми носителями даже не приходили. Сейчас более 10% открываемых карточек сразу оформляется только в цифровом формате, рассказали в пресс-службе организации.

Для банков рост спроса на такие продукты значительно снижает издержки. В среднем стоимость одной пластиковой карты и ее доставка обходится организации в 1000 рублей. С развитием бесконтактных платежей многие банки уменьшают не только эти затраты, но и суммы на развитие сети банкоматов, рассказали эксперты.

Впрочем, остается риск того, что человек может потерять телефон, и мошенник воспользуется цифровой картой.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты