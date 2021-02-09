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В России запретят публично демонстрировать нацистских преступников

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В РФ запретят публичное демонстрирование изображений лиц, признанных по решениям Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны. Как выяснили «Известия», такой законопроект в феврале может принять Госдума. Документ поддержан в профильных комитетах парламента по культуре и по безопасности.

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Как объясняют его авторы, в числе которых вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты, в настоящее время законодательством установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики, однако запрета на изображение самих преступников нет.

«В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и на различных сайтах реализуется сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т.д.) с изображениями военных преступников времен ВОВ. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ», — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).

Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников, подчеркивают авторы законопроекта.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не пройдет: в РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников

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