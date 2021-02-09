20% санаториев предлагают реабилитационные туры после COVID-19

20% российских санаториев запустили специальные программы по восстановлению после COVID-19, сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Там считают, что пока предложение превышает спрос.

«Это может быть связано с недостатком средств у россиян на фоне экономического спада, а также слабой осведомленностью граждан о возможности пройти качественную реабилитацию в России», — предположил медицинский директор ассоциации Михаил Данилов.

В России появился спрос на подобный вид услуг, сообщили в «Интуристе». Наибольшей популярностью пользуются санатории Сочи и Крыма, уточнили там. Но также реабилитация доступна в здравницах Алтайского края, Кавказских Минеральных Вод и Бурятии. С начала года спрос на подобные туры растет на 15-20% от недели к неделе, сообщили в «Интуристе».

«В течение года интерес к реабилитационным программам, нам кажется, продолжит расти. Пожилые люди не ограничены необходимостью брать отпуск и могут отправится за оздоровлением в любое время года, а остальные клиенты, скорее всего, предпочтут совместить реабилитацию с традиционным отпуском и купальным сезоном», — считает руководитель пресс-службы туроператора Дарья Домостроева.

Спросом пользуются реабилитационные туры в санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и других курортных регионов России, подтвердили в TUI. В компании не смогли оценить популярность таких продуктов, но сказали, что расширяют набор подобных предложений.

Медики одобряют зарождающийся тренд, но предупреждают, что перед отправкой на реабилитацию нужно проконсультироваться с врачом.

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COVID и море: 20% санаториев в РФ начали постинфекционную реабилитацию