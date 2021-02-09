Количество занятых в 2020 году упало в 67 из 85 российских регионов. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).

Число трудящихся сократилось на 1,65 млн человек — последний раз так же показатель снижался во время финансового кризиса в 2009 году. В целом количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011-го.

При этом самая негативная динамика в 2020 году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza. Лидером по сокращению трудящихся стала Мордовия, где в среднем за IV квартал численность занятых относительно аналогичного прошлогоднего периода упала на 13,4%.

Чуть менее сильно количество занятых сократилось в Марий Эл (–9,3%), Карачаево-Черкесии (–8,22%), Алтайском крае (–8,2%), а также в Дагестане (–7,71%). В «антирейтинг» также попали Рязанская область (–7,7%), Коми (–7,3%), Новгородская, Саратовская и Архангельская области (–7,2%, –6,7%, –6,3% соответственно).

В то же время максимальный рост произошел в Хабаровском крае — на 5,8%, Калмыкии (+5,5%), Тыве (+5,4%), Еврейской автономной области (+5,1%).

В десятку лидеров, но уже с намного более скромным результатом, также вошли Костромская область, где трудящихся стало больше на 2,4%, Самарская область (+1,5%), Чукотский автономный округ (+1,3%), Орловская область (+1,1%), Магаданская область (+0,9%) и Приморский край (+0,8%).

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудный год: число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд