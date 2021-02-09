Трудный год: число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд

Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (ее анализ есть у «Известий»). Число трудящихся упало на 1,65 млн, причем этот тренд не миновал примерно 80% регионов России: наибольшее сокращение занятых произошло в Мордовии, Марий Эл и Карачаево-Черкесии. Ранее министр труда Антон Котяков докладывал президенту, что занятость вернется к допандемическому уровню при условии трудоустройства 1 млн человек. Глава ведомства назвал это целью на 2021 год. Эксперты полагают, что на возврат к прежним параметрам может уйти до пяти лет.

На рынке труда

В конце 2019 – начале 2020 года число занятых в России насчитывало 72,425 млн человек. Однако из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала введение карантинных ограничений и падение потребительского спроса, к маю оно резко упало — до 70 млн человек. И хотя во второй половине года деловая активность начала оживляться, количество занятых так и не восстановилось до докризисного уровня, говорится в исследовании аналитиков FinExpertiza, основанном на информации Росстата (в службе госстатистики подтвердили эти данные). По подсчетам компании, в декабре 2020-го число трудящихся достигло 70,772 млн человек. Это антирекорд с 2011 года — тогда аналогичный показатель насчитывал 69,6 млн человек.

Таким образом, за прошлый год трудящихся в РФ стало на 1,65 млн человек меньше. Последний раз падение численности занятых было столь же драматическим 11 лет назад, во время финансового кризиса 2009 года — тогда сокращение составило 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население убывало только в 1990-е, отмечается в исследовании.

При этом самая негативная динамика в 2020 году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza. Лидером по сокращению трудящихся стала Мордовия, где в среднем за IV квартал численность занятых относительно аналогичного прошлогоднего периода упала на 13,4%. Чуть менее сильно количество занятых сократилось в Марий Эл (–9,3%), Карачаево-Черкесии (–8,22%), Алтайском крае (–8,2%), а также в Дагестане (–7,71%). В «антирейтинг» также попали Рязанская область (–7,7%), Коми (–7,3%), Новгородская, Саратовская и Архангельская области (–7,2%, –6,7%, –6,3% соответственно). В целом занятость упала в 67 из 85 российских регионов.

Впрочем, в остальных субъектах показатель увеличился. Максимальный прирост трудящихся зафиксирован в Хабаровском крае — на 5,8%, Калмыкии (+5,5%), Тыве (+5,4%) и Еврейской автономной области (+5,1%).

Справка «Известий» Под занятым экономической деятельностью населением понимаются россияне, которые выполняли работу по найму хотя бы один час в неделю, получая при этом вознаграждение, а также трудились не по найму для получения прибыли или семейного дохода.

Впрочем, в начале 2021 года ситуация на рынке труда начала выправляться, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Уровень занятости вернется к допандемическому, если до конца года трудоустроится 1 млн человек — именно этот показатель является целевым, отметил министр. При этом тренд на восстановление наметился уже во второй половине 2020-го: в декабре уровень безработицы составил 5,6%, тогда как в августе он держался на отметке 6,4%. За это время абсолютная численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек, сообщал Антон Котяков.

В Минтруде «Известиям» заявили, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

— Например, женщины предпочитают провести в отпуске по уходу за ребенком три года, а не полтора или два. Граждане пенсионного возраста, которые до распространения инфекции продолжили бы трудиться, принимают решение оставить работу и не искать другого места. А студенты после бакалавриата или колледжа продолжают обучение, а не выходят на рынок труда. Все эти группы граждан не учитывались ни среди занятых, ни среди безработных, что также сказалось на снижении численности занятых, — сообщили в Минтруде.

В Минэкономразвития допускают, что в марте часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые не восстановились в полном объеме. Об этом предупредил 8 февраля глава ведомства Максим Решетников. По словам министра, сейчас Минэк готовит предложения по дополнительным мерам поддержки занятости.

Структурные проблемы

Резкое сокращение числа трудящихся в 2020 году стало следствием закрытия предприятий и урезания штатов в период коронакризиса, уверена президент FinExpertiza Елена Трубникова. Однако нехватка рабочих мест и одновременный недостаток трудовой силы — в целом фундаментальные проблемы российской экономики, связанные со структурными и демографическими факторами, констатировала она.

Пандемия, безусловно, внесла свой вклад в сокращение численности работающего населения в России, однако она не стала основной движущей силой, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Демографические последствия 1990-х, в частности низкая рождаемость, продолжают воздействовать на российскую экономику: старшее поколение выбывает из состава рабочей силы, а количество более молодых сотрудников слишком мало для того, чтобы поддержать численный состав занятых, отметил эксперт.

Больше всего от сокращения числа трудящихся должны были пострадать регионы, в структуре занятости которых сравнительно высока доля услуг, розничной торговли и других секторов, затронутых пандемией, уверена старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Ведь, например, в разгар коронавируса оборот предприятий общественного питания снижался до 40% от значений 2019-го, выручка розничной торговли падала до 65%, предоставление платных услуг — до 55%. Многие секторы до сих пор не восстановились до значений прошлого года: разумеется, в таких условиях часть сотрудников потеряла работу, отметила эксперт. По ее прогнозам, чтобы наверстать упущенное потребуется минимум 2–3 года.

После столь сильного падения на полное восстановление может уйти и 4–5 лет, категоричен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. На конец 2021 года в России, скорее всего, будет насчитываться не более 71,5 млн занятых: их число растет значительно медленнее, чем падает, констатировал эксперт.