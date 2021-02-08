Минздрав обновил перечень препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России 8 февраля представил обновленную версию перечня препаратов во временных методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции.

Из списка исключили антибиотик азитромицин. Таким образом в новой, 10-й версии временных методических рекомендаций остались пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Как отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, японский фавипиравир и американский ремдесивир обладают прямым противовирусным действием и демонстрируют свою эффективность. Специалист указал, что умифеновир и интерферон-альфа также доказали свою действенность.

«Умифеновир более известен всем под названием «Арбидол». Он в большей степени полезен для профилактики заболевания. Препарат достаточно безопасный. Интерферон-альфа — это классическая схема лечения вирусного заболевания. Таким образом, закономерно, что данные препараты остались в рекомендациях», — уточнил Беспалов.

В то же время противомалярийный препарат гидроксихлорохин, обладающий иммуносупрессивным действием, вызывает у экспертов вопросы.

«ВОЗ отмечает, что препарат может вызвать серьезные побочные эффекты и его применение необходимо осуществлять строго под врачебным наблюдением. По нашему мнению, гидроксихлорохин должен быть исключен из рекомендаций, так как накоплены достаточные данные о его неэффективности», — рассказала заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова.

Тем не менее,Беспалов напомнил о положительном эффекте, который препарат оказывает а состояние больных COVID-19. По мнению эксперта, обновленный перечень в дальнейшем может быть пополнен, но сокращать его уже не стоит.

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В состоянии эффекта: почему обновился перечень лекарств для COVID-19