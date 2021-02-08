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В Союзе худруков театров Москвы опровергли сообщения об отставке Серебренникова

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В Совете художественных руководителей московских театров при департаменте культуры столицы в понедельник опровергли сообщения СМИ об увольнении художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

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«Естественно, на совете худруков обсуждался вопрос о Кирилле Серебренникове, на который никто толком из нас не может ответить. Во-первых, Кириллу Семеновичу никто не объявил, что с ним не продлевают контракт. Это некое непонятное фейковое сообщение», — говорится в комментарии Иосифа Райхельгауза, члена Совета худруков московских театров, которое поступило в «Известия» 8 февраля.

По словам Райхельгауза, сам режиссер тоже не обращался в совет худруков с вопросом по своей отставке. Он отметил, что видел Серебренникова несколько дней назад в столичном театре «Школа современной пьесы» на спектакле режиссера Дмитрия Крымова, но он не сказал об отставке «ни слова».

По словам члена Совета худруков, получилась «глупая ситуация» и «абсурдная история».

Он подчеркнул, что если возникнет вопрос о расторжении контракта с Серебренниковым, совет будет о нем говорить.

«Но формально он не возник. Если бы это было его решение, Кирилл Семенович бы, наверное, о нем объявил. Но он этого не сделал. Он произнес какую-то речь, но не было с его стороны объявления: «Я ухожу». И не было со стороны департамента культуры заявления: «Мы не продлеваем с ним контракт», — добавил Райхельгауз.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что департамент культуры не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля.

Серебренников возглавляет театр с 2012 года.

2 февраля «Гоголь-центру» исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что он выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн рублей, главным фигурантом которого является Серебренников. Его приговорили к трем годам условно.

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