А денежки — потом: покупателей на Западе «подсадили» на рассрочку

В странах Запада в течение минувшего «ковидного» года небывалый рост популярности продемонстрировали финансовые компании, позволяющие своим клиентам оплачивать товары в рассрочку без уплаты процентов. Услуги фирм, работающих по принципу buy now, pay later (BNPL), нередко выбирают совсем молодые клиенты — банки, например, по ряду причин не спешат выдавать кредитные карты молодежи. Впрочем, удобство сервисов BNPL отнюдь не означает, что за несоблюдение финансовой дисциплины не придется платить. Подробнее — в материале «Известий».

Прошедший «пандемийный» год оказался сезоном настоящего триумфа компаний, предоставляющих право на беспроцентную рассрочку при покупке сравнительно недорогих товаров. Услуги фирм, работающих по принципу buy now, pay later (BNPL), оказались востребованы во многих западных странах — в США, Великобритании, Австралии, других государствах. Соответственно, неплохо шли и их собственные финансовые дела — так, зарегистрированную в Швеции фирму Klarna, которая принадлежит частным владельцам, оценили в $10,6 млрд, а капитализация австралийской Afterpay достигла почти $32 млрд — ее акции показали взрывной рост в 1500% с марта прошлого года по февраль нынешнего .

Мелочь, а приятно

Общая схема работы BNPL компаний довольно проста и в чем-то аналогична популярной в прошлом системе продажи всевозможных товаров по каталогу. «Бизнес-модели могут отличаться, но, как правило, основаны на предоставлении необеспеченных кредитов на небольшую сумму — как правило, до 1 тыс. австралийских долларов ($580), при этом для клиентов этот кредит является беспроцентным, а с продавца взимается плата за обработку трансакции», — писала The Financial Times. По данным аналитиков из Bank of America, размер сбора с продавца обычно составляет от 2,5% до 4% от суммы покупки.

А денежки — потом1 Фото: Global Look Press/Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Впрочем, и с покупателей фирмы BNPL-сектора могут получить свою «копеечку» — например, за просроченные платежи . Историю одной такой незадачливой покупательницы рассказывает Reuters. Жительница Северной Каролины купила несколько пар обуви через одного из «провайдеров рассрочки» за $161. Деньги она должна была заплатить четырьмя траншами. Однако когда автоматически должен был произойти очередной платеж, денег на расчетном счету оказалось недостаточно. В результате BNPL-компания оштрафовала ее на $40 (информация о финансовых санкциях за несоблюдение условий — по традиции — в клиентском соглашении была приведена мелким шрифтом).

Понесла нерадивая американка и еще одно наказание — ее кредитный рейтинг потерял 10 пунктов и снизился до отметки 650. Этот сводный индикатор позволяет составить оценку надежности и добросовестности плательщика. Цифры пресловутого кредитного рейтинга в США и других западных странах могут оказаться критически важным фактором при решении ключевых вопросов с финансовой подоплекой — о выдаче ипотечного или потребительского кредита и даже приеме на работу.

Инструмент или ловушка?

По мнению экспертов, долгосрочные последствия работы сервисов BNPL оценить пока трудно. Такой точки зрения, в частности, придерживается Алан Макинтайр, глава управления глобального банкинга в консалтинговой компании Accenture. « Оптимисты видят в этой системе то, что миллениалы не хотят погружаться в долги и стремятся более эффективно формировать свой бюджет ; по их мнению, схема построена на издержках будущих периодов и у плательщика не возникает желания увеличить срок выплат», — отмечает специалист, слова которого приводит Reuters. При этом более пессимистичный взгляд на вещи состоит в том, что «порядка 40% людей пользуются такими услугами потому, что не могут получить доступ к традиционным кредитным продуктам — либо потому что они уже превышали свой кредитный лимит, либо из-за плохой кредитной истории или ее полного отсутствия» , допускает Макинтайр.

А денежки — потом2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/JesúS HellíN

Еще один нюанс в ситуации с бизнесом «кредиторов в рассрочку» состоит в том, что значительная доля их клиентов — люди молодые, которые, с одной стороны, не хотят обременять себя кредитными обязательства с накапливающимися процентами, но с другой — всё равно остаются весьма неискушенными в вопросах финансовой грамотности и дисциплины пользователями. «На сегодняшний день использование продуктов BNPL зачастую становится первым опытом в знакомстве тинейджера с темой кредита», — отмечает активист Элис Тэппер, которую цитирует CNBC.

Тэппер с воодушевлением отнеслась к сделанному в начале февраля британскими властями объявлению о том, что к BNPL-компаниям власти начнут применять более жесткие регулятивные меры. В частности, эти сервисы отныне подлежат проверке силами Управления финансовой деятельности — британского органа финансового надзора. От компаний теперь потребуют проводить оценку потребительских возможностей клиентов до предоставления им услуг; кроме того, на действия сервисов клиенты смогут подать жалобу финансовому омбудсмену. «Сейчас жертвы мошенников, которые используют BNPL-продукты, не могут обратиться за поддержкой к уполномоченному по правам в финансовых вопросах, а для 18-летних покупателей эти продукты рекламируют инфлюенсеры, не упоминающие о рисках», — подчеркивает Элис Тэппер.

Альтернатива кредиткам

Что касается нормативного регулирования работы служб рассрочки в США, то как минимум процесс затруднен различиями в законодательстве разных штатов, где действуют сервисы. В любом случае как минимум некоторые из BNPL-компаний при этом говорят о готовности «играть по правилам». «Мы согласны, что нормативная база не поспевает за новыми продуктами и изменениями в поведении потребителей. Сейчас крайне необходима более современная регулятивная база, которая была бы соразмерной и подходящей для нынешних целей, в которой был бы отражен как цифровой характер трансакций, так и меняющиеся предпочтения клиентов», — отметил представитель Klarna в беседе с CNBC.

А денежки — потом3 Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Рост объема покупок по системе BNPL ускорился на фоне снижения количества и масштаба покупок по традиционным кредитным картам — сейчас эти цифры только-только начинают возвращаться к «допандемийным» уровням . «По словам топ-менеджеров из банковской сферы, среди причин, которые привели к снижению операций по кредиткам, выделяются нежелание потребителей принимать на себя новые пролонгируемые дебетовые обязательства, а также те меры, которые банки принимают для ужесточения стандартов одобрения заявок», — отмечает The Wall Street Journal.

Согласно распространенным в начале февраля данным Федеральной резервной системы США, в декабре оборот по кредитным картам вновь снизился — третий месяц подряд; уменьшение составило $2,95 млрд. При этом общий объем полученных американцами кредитов вырос почти на $10 млрд — «за счет того, что американцы брали займы на приобретение автомобилей или на оплату расходов на образование», указывает АР. Рост расходов американцев по кредиткам отмечался по итогам лишь двух месяцев 2020-го — сказывался «отказ семей от использования кредитных карт в самый разгар вызванной пандемией рецессии», подчеркивает агентство.

Хоть горшком назови

О популярности сервисов BNPL и стремительном росте этой сферы говорят цифры. Так, по данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), число австралийцев, которые были клиентами «служб рассрочки», в 2015–2016 годах составляло около 400 тыс., к 2017–2018 годам увеличилось до 2 млн человек, а сейчас оценивается примерно в 5,8 млн. Порядка 10% всех онлайн-продаж в стране идут по BNPL-схемам, отмечает портал InTheBlack. Зеленый континент, к слову, стал своеобразным «хабом» для BNPL-компаний — акции Afterpay, Zip, Sezzle, Splitit и Openpay торгуются на Австралийской фондовой бирже.

Продавцы, которые сотрудничают с BNPL-сервисам и платят им комиссионные, внакладе тоже не остаются. «Для торговых точек эти расходы часто являются оправданными, поскольку такие компании, как Affirm, Afterpay и Klarna, могут привлечь более молодую, не склонную к накоплению долгов аудиторию и помочь им завершить продажу, при этом увеличив потолок той суммы, которую они готовы потратить, — пишет WSJ. — Дающие рассрочку компании также помогают проводить онлайн-распродажи, поскольку пандемия сократила клиентопоток в офлайн-магазинах». В результате инструмент рассрочки становится едва ли не обязательным элементом эффективной стратегии продаж для ритейлеров.

Не менее популярной услуга является и в Соединенных Штатах — судя по статистике, продуктами BNPL-компаний пользовались около 42% респондентов. При этом, по информации Credit Karma, почти 40% американцев, имеющих опыт использования платежей в рассрочку, как минимум один раз опаздывали с платежами; кредитный рейтинг более чем у двух третей таких «припозднившихся» в результате снижался.

По своей сути BNPL-продукты являются своеобразными долговыми расписками, но в другой «обертке», финансовые службы старательно избегают таких терминов, как «заем» или «кредит». «BNPL может отличаться от более традиционных форм кредитования в том, что процентные платежи по кредитам в некоторых случаях могут оплачиваться по договоренности с продавцом товаров или услуг», — отмечает Bloomberg.

В любом случае рекламируются подобные предложения всегда как «удобный платежный метод» — и в этом и заключается одна из уловок маркетологов (сами они, впрочем, наверняка говорили бы об эффективном креативном приеме); как добавляет агентство, одна из целевых аудиторий таких компаний — «молодые клиенты, у которых может не быть адекватного опыта в использовании кредитных продуктов».