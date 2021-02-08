Казань официально стала гастрономической столицей России

Город Казань получил статус «Гастрономической столицы России». Советующее свидетельство о регистрации 8 февраля городу выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Власти рассчитывают, что новый статус позволит городу привлечь еще больше туристов.

«Комитет по развитию туризма Казани предложил регистрацию товарного знака еще в начале прошлого года, уже 20 января текущего года товарный знак был получен. Отныне город Казань, помимо «третьей столицы России», носит гордое звание «Гастрономическая столица России», — заявила на заседании мэрии Казани 8 февраля директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

Получение документа, как заметила Санникова, внесет вклад в развитие бренда города, а также будет способствовать популяризации блюд татарской кухни у россиян, но и у иностранных туристов.

Сейчас в Казани работают около 2 тыс. кафе и ресторанов, включая те, где подают блюда национальной кухни. В заведениях общественного питания туристам предлагают не только есть, но и самостоятельно готовить некоторые блюда на мастер-классах.

Также в городе есть музей чак-чака и чая, кроме того, как отметила Санникова, каждый год в Казани устраивают гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» и «КышДаКар-фест».

Ранее сообщалось, что в Казани планируют создать уникальную экосистему из 12 парков вдоль реки Казанки. 4 февраля заместитель главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Марат Махмутов заявил о планах благоустроить 150 км пешеходных маршрутов.