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Уникальная для России экосистема из 12 парков появится в Казани

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Заместитель главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Марат Махмутов сообщил о создании уникальной для России экосистемы из 12 парков вдоль реки Казанки. Всего планируется благоустроить 150 км пешеходных маршрутов. Чиновник заявил, что в рамках данного проекта появится экопарк «Су Аланы» в жилом массиве Борисоглебское.

Также замглавы районов отметил, что жители Ново-Савиновского района смогут насладиться еще одним сквером на улице Гаврилова. О его размерах на данный момент неизвестно, но в администрации Казани раскрыли его название — «Савиновский парк», передает Inkazan.ru. В Парке пяти рек в поселках Щербаково и Крутушка будут созданы три зоны: эковорот, активного отдыха и контакта с природой.

В этом году в Нижнекамске на территории парка «Солнечная поляна» начнется строительство экстрим-парка. Новая общественная территория будет включать скейт-парк и памп-трек — специальную велосипедную трассу с неровностями. На стороне леса возведут пространство для прогулок с навесами, а на стороне, выходящей к дороге, построят перголу, которая объединит коммерческие павильоны, а также будет служить смотровой площадкой.

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