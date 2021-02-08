Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов

Легендарный венецианский карнавал в самом разгаре — увы, в этом году он проходит без туристов, в режиме онлайн. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Редкие туристы остаются желанными гостями в мастерских костюма, таких как ателье Nicolao
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mirco Toniolo
Наличие карнавальной маски не освобождает от обязательства носить защитную
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Традиционный «Полет ангела» (Volo dell’Angelo) над Сан-Марко в этом году не состоится
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mirco Toniolo
В Италии продолжают действовать ограничения на перемещения между регионами. Сама Венеция пока остается в «желтой» зоне
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
В прошлом году карнавал пришлось досрочно прервать из-за того, что пандемия в Италии начала принимать угрожающие масштабы
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Серхио Болдрин, мастер по изготовлению масок, поддерживает лозунг, заявленный местной ассоциацией ремесленников: «Венецианский карнавал — в масках... и в масках»
На весь экран
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Все желающие увидеть карнавал могут сделать это в виртуальных комнатах на официальном сайте. Прямая трансляция велась 6-7 февраля и продолжится с 11 по 16 февраля
На весь экран
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Хозяйка одной из многочисленных сувенирных лавок грустно смотрит на непривычную Венецию без туристов
На весь экран
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Мост Вздохов в этом году вновь оправдывает свое название: конечно, в мрачную тюрьму «Пьомби» никого больше не бросают, но венецианцы, как и многие другие итальянцы, чувствуют себя «запертыми» в своем регионе
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
На Сан-Марко в этом году гораздо больше одетых в причудливые костюмы венецианцев, чем приехавших поглазеть на них туристов
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Костюм чумного доктора в этом карнавальном сезоне приобрел особую популярность
На весь экран
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Большинству этих масок, к горю торговцев, суждено так и остаться непроданными
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Жители региона Венето, обычно старающиеся избегать толп туристов во время карнавала, в этом году поддержали венецианцев
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Венецианцы стараются не терять врожденного оптимизма и надеются, что в следующем году фестиваль вернется в нормальные рамки
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Массовые шествия и балы-маскарады в этом году под запретом, ряженые гуляют по улицам, соблюдая социальную дистанцию
На весь экран
Фото: Getty Images/Simone Padovani/Awakening
Защитная маска при надлежащей фантазии вполне заменяет традиционную карнавальную
На весь экран
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Венецианцы в традиционных черных плащах-табарро обсуждают перспективы туризма в этом году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.