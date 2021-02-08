Президент Курчатовского института рассказал о научном реакторе ПИК

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в понедельник, 8 февраля, в ходе заседания совета по науке и образованию, которое проводил президент России Владимир Путин в режиме онлайн, рассказал о высокопоточном исследовательском реакторе ПИК в Ленинградской области.

Ранее в этот же день глава государства по видеосвязи дал старт запуску этого реактора.

По словам Ковальчука, мощнейший в мире источник нейтронов реактор ПИК в Гатчине является уникальной установкой не только для проведения научных работ, но и базовой установкой для технологических прорывов.

«В первую очередь для создания новых материалов и новых технологий в энергетике, создания новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности, биомедицинских, безусловно, сельского хозяйства и многого другого», — заявил президент Курчатовского института.

По его словам, нейтронный реактор ПИК позволит всему научному сообществу двигаться в правильном направлении. При этом, как отметил Ковальчук, наличие такой установки говорит о высоко технологическом уровне развития страны.

Реактор ПИК представляет собой современный высокопоточный источник нейтронов, который по ряду характеристик является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов, считают ученые. Установка находится на площадке Петербургского института ядерной физики им. Константинова в Гатчине (входит в Курчатовский институт).

Планируется, что установка должна стать универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в области физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Помимо этого, ПИК станет основой международного научного нейтронного центра.

В октябре 2019 года сообщалось об утверждении в России плана реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019–2027 годы. Тогда стало известно, что создание самого мощного в мире исследовательского реактора ПИК в Гатчине находится в стадии завершения.

В декабре 2020 года глава государства подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Кроме того, Путин поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.