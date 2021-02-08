Воробьев заявил о снятии почти всех ограничений по COVID в Подмосковье

Почти все ограничения, которые вводили в Подмосковье в связи с коронавирусом, сняты, регион переходит к обычному режиму. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона в понедельник, 8 февраля.

«По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались в ограничении, но на трибунах спортивные мероприятия можно посещать тоже при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что «здесь ключевое, определяющее значение» для жизни региона имеет экономика.

Так, в Подмосковье сняли запрет на посещение ночных клубов в связи с нормализацией ситуации с распространением COVID-19, говорится в постановлении губернатора региона от 8 февраля. Ночные заведения (дискотеки) разрешено посещать с этого же дня.

Ранее, 4 февраля, Воробьев сообщил о планах снять ограничения, введенные в связи с коронавирусом, к концу недели. Чиновник пообещал, что в области откроются музеи и ночные клубы.

По словам губернатора, заболеваемость коронавирусом снижается на фоне активной вакцинации.

В конце января Воробьев назвал условие для снятия ограничений: количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 900 в сутки.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу случаев этой инфекции в России. Всего выявлено 200 203 случая, в том числе 912 за последние сутки. Выздоровели 161 059 человек, скончались 4036.

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