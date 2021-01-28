Воробьев назвал условие для снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Все существующие ограничения будут отменены, когда в Московской области станут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом в четверг, 28 января, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Что касается ограничений, по сути, они все сняты. Бары, дискотеки, конечно, это важно для кого-то, но непринципиально в большой массе ограничений, которую люди испытывали. Не будет этих ограничений. Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что важно беречь себя, носить маски, перчатки и соблюдать безопасную дистанцию.

Накануне Воробьев сообщил, что началось поэтапное сворачивание коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за улучшения эпидемической обстановки. К марту решено оставить около 12 тыс. коек.

Кроме того, 25 января Воробьев назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Московской области управляемой. Он также напомнил, что в настоящее время в регионе идет вакцинация жителей от COVID-19.

За две недели до этого власти Московской области отменили домашний режим для жителей старше 65 лет. При этом рекомендации по его соблюдению остались. Вместе с тем проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для студентов высших учебных заведений.

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