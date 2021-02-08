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В Португалии рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca людям старше 65 лет

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Португальские власти посоветовали отказаться от применения вакцины против коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, для граждан старше 65 лет. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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«Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше...Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше», — приводит сообщение ведомства Reuters.

При этом в минздраве страны подчеркнули, что вакцинация пожилых не должна быть приостановлена, если AstraZeneca является единственным вариантом.

По данным портала Worldometers, в Португалии зарегистрировано более 765 тыс. случаев коронавирусной инфекции за всё время пандемии. При этом выздоровели свыше 145 тыс. пациентов, скончались более 14 тыс. человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе заявил о приостановке реализации плана по вакцинации населения препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca после заявления газеты The Financial Times о его малой эффективности.

Также в феврале стало известно, что бельгийский регулятор не стал рекомендовать использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц старше 55 лет. Решение было принято из-за недостатка данных о возможных побочных эффектах. Кроме того, Германия, Франция, Австрия и Норвегия заявили, что будут вакцинировать данным препаратом только людей моложе 65 лет, при этом Польша вводит ограничения для лиц моложе 60 лет, а Испания и Италия допускает использование AstraZeneca только людям до 55 лет.

В декабре 2020 года разработчики вакцины «Спутник V» рассказали, что AstraZeneca совместно со специалистами центра имени Гамалеи проведет клинические исследования комбинации вакцин от коронавируса. По словам директора центра Александра Гинцбурга, комбинация будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.

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