ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после его критики FT

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе заявил, что в стране временно останавливают реализацию плана по вакцинации населения препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca после заявления газеты The Financial Times о его малой эффективности.

По словам Мкхизе, результаты исследования указывают на низкую эффективность вакцины от южноафриканского штамма коронавируса.

«Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины», — цитирует его портал IOL в воскресенье, 7 февраля.

Глава Минздрава подчеркнул, что пока комитет исследователей решает, делать ли прививки препаратом AstraZeneca. План по вакцинации им будет временно заморожен.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вакцина AstraZeneca не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной штаммом коронавируса из ЮАР. Исследование, в котором приняло участие 2 тыс. человек, провело издание The Financial Times.

В свою очередь, в компании AstraZeneca заявили, что описанное исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. Таким образом, оно не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины.