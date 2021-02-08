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ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после его критики FT

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Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе заявил, что в стране временно останавливают реализацию плана по вакцинации населения препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca после заявления газеты The Financial Times о его малой эффективности.

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По словам Мкхизе, результаты исследования указывают на низкую эффективность вакцины от южноафриканского штамма коронавируса.

«Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины», — цитирует его портал IOL в воскресенье, 7 февраля.

Глава Минздрава подчеркнул, что пока комитет исследователей решает, делать ли прививки препаратом AstraZeneca. План по вакцинации им будет временно заморожен.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вакцина AstraZeneca не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной штаммом коронавируса из ЮАР. Исследование, в котором приняло участие 2 тыс. человек, провело издание The Financial Times.

В свою очередь, в компании AstraZeneca заявили, что описанное исследование носило выборочный характер, имело небольшой масштаб, а его участники были преимущественно молодыми здоровыми людьми. Таким образом, оно не может должным образом свидетельствовать об эффективности вакцины.

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