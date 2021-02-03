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Бельгия запретила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

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Бельгийский регулятор не стал рекомендовать использование вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет, сообщает издание Het Nieuwsblad в среду, 3 февраля.

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Высший совет здравоохранения страны принял данное решение из-за недостатка данных о возможных побочных эффектах. В связи с этим применение вакцины было одобрено для лиц, которые моложе 55 лет.

По данным издания Le Soir, в рамках контракта AstraZeneca с Евросоюзом (ЕС) страна должна получить первую партию вакцины в 80 тыс. доз 7 февраля. В настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых и их персонал с помощью вакцины Pfizer, то есть людей в основном людей из возрастной группы старше 65 лет.

Вакцина AstraZeneca будет использоваться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации.

Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря — к использованию допущены вакцины трех компаний: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

При этом Astra Zeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок препаратов от коронавируса, объяснив это производственными проблемами.

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