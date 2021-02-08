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Песков опроверг сведения об обращении Путина к Федеральному собранию 23 февраля

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Обращения президента России Владимира Путина Федеральному собранию 23 февраля не ожидается. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет, это неправда. Пока нет даты, она прорабатывается, как будет принято решения главы государства, мы сразу это анонсируем», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.

В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом в ноябре он отмечал, что, возможно, Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года.

В январе источник в парламенте заявил, что послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля.

Президент России обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. В 2020 году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось 1 час и 12 минут. В ходе мероприятия российский лидер, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

17 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Она впервые прошла в формате видео-конференц-связи на фоне эпидемической обстановки с коронавирусом.

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