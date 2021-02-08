Сноубордист погиб при катании на необорудованном склоне в Шерегеше

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сноубордиста в Шерегеше (Кемеровская область). Мужчина с другими туристами катался по необорудованному склону.

Инцидент произошел 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг. По данным правоохранительных органов, 30-летний житель Московской области набрал большую скорость на сноуборде и врезался в выступающий из снега камень. При падении пострадавший потерял сознание. Другие туристы вызвали спасателей и до их приезда оказывали сноубордисту первую помощь. Об этом сообщает altapress.ru.

На момент прибытия спасателей мужчина скончался. Его тело спустили к подножию горы и передали следователям.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе спасатели эвакуировали сноубордиста, провалившегося в 15-метровую трещину во льду. Молодой человек катался вне трассы по ледникам.