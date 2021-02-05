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Опубликовано видео со спасенным после падения в трещину на Эльбрусе сноубордистом

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Спасатели вытащили сноубордиста, провалившегося в 15-метровую трещину во льду на горнолыжном курорте «Эльбрус». Видео спасения опубликовано 4 февраля на странице администрации курорта в Instagram.

Молодой человек катался вместо со своей девушкой вне трассы по ледникам, в стороне от пути, где ходят ратраки и снегоходы. На высоте 3,8 км сноубордист упал на глубину около трех метров. Сноубордист успел зацепиться за лед, а его девушка вызвала подмогу.

Выяснилось, что трещина уходит на глубину около 15-и метров. Спасатели вытащили сноубордиста, он отделался испугом.

«Не катайтесь вне трасс без гидов и даже по чьим-либо следам! Не многим так повезет, как этому сноубордисту», — говорится в сообщении администрации курорта.

Ранее, 24 января, спасатели эвакуировали туриста, который скатился с горы на Сахалине при восхождении и не смог самостоятельно продолжить путь.

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