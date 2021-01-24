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Спасатели на Сахалине начали операцию по спасению застрявшего на горе туриста

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Сотрудники МЧС России выдвинулись на эвакуацию туриста, который скатился с горы на Сахалине при восхождении и не может самостоятельно продолжить путь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 января на сайте регионального управления МЧС.

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Инцидент произошел в Макаровском районе Сахалинской области в районе бухты Тихой. Трое туристов совершали восхождение на пик Смелый. Один из них скатился вниз по склону и не может самостоятельно подняться.

На место происшествия выдвинулась группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова, а также бригада скорой помощи местной районной больницы, сотрудники полиции и пожарные села Восточное.

18 января в поселке Домбай на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.

В МЧС сообщали, что в момент происшествия на трассе могли находиться от четырех до 12 человек.

Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно. Еще один человек, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. Позднее четверо туристов, которые не выходили на связь после схода лавины, были найдены при обходе гостиниц.

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