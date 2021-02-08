Индустрия фитнеса показала рост продаж и посещаемости

Январь стал лучшим месяцем для российской фитнес-индустрии с начала пандемии. Продажи клубных карт выросли на 25,5% в сравнении с октябрем прошлого года, который был самым провальным. Дело в том, что спортивный сегмент рынка адаптировался к новым условиям, сообщает телеканал «Известия». По всей стране фитнес-клубы запустили программы реабилитации после COVID-19. Однако эксперты отмечают, что отрасль не вернулась к допандемийным показателям. Полностью индустрия восстановится к 2023 году.

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