В Воронеже 170 домов остались без тепла из-за прорыва на трубопроводе
Жильцы 170 многоквартирных домов в Воронеже в 20-градусный мороз остались без отопления из-за прорыва на теплосетях, сообщила в понедельник, 8 февраля, представитель пресс-службы воронежского отделения группы управляющих компаний «ПИК-Комфорт» Алеся Вылегжанина.
По ее словам, отопление и горячая вода отключены с 3:00.
Порыв зафиксирован на сетях «Квадры». Восстановить подачу тепла эксперты планируют к 15:00 мск.
«Сотрудники управляющих компаний с пяти часов утра на работе, «сливают» дома там, где это необходимо, чтобы предотвратить замерзание отопительных систем», — цитирует ее ТАСС.
27 января сообщалось, что режим ЧС отменили на территории поселка Рабочеостровск в Карелии после того, как решился вопрос финансирования и проведения работ по восстановлению водоснабжения.
Аварийное отключение воды из-за промерзания труб водопровода произошло в части Рабочеостровска 10 января. Без воды остались девять жилых домов, школа и центр помощи детям.