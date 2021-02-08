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В Воронеже 170 домов остались без тепла из-за прорыва на трубопроводе

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Жильцы 170 многоквартирных домов в Воронеже в 20-градусный мороз остались без отопления из-за прорыва на теплосетях, сообщила в понедельник, 8 февраля, представитель пресс-службы воронежского отделения группы управляющих компаний «ПИК-Комфорт» Алеся Вылегжанина.

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По ее словам, отопление и горячая вода отключены с 3:00.

Порыв зафиксирован на сетях «Квадры». Восстановить подачу тепла эксперты планируют к 15:00 мск.

«Сотрудники управляющих компаний с пяти часов утра на работе, «сливают» дома там, где это необходимо, чтобы предотвратить замерзание отопительных систем», — цитирует ее ТАСС.

27 января сообщалось, что режим ЧС отменили на территории поселка Рабочеостровск в Карелии после того, как решился вопрос финансирования и проведения работ по восстановлению водоснабжения.

Аварийное отключение воды из-за промерзания труб водопровода произошло в части Рабочеостровска 10 января. Без воды остались девять жилых домов, школа и центр помощи детям.

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