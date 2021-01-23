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Введенный из-за коммунальной аварии режим ЧС отменили в Рабочеостровске

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Режим ЧС отменили на территории поселка Рабочеостровск в Карелии. Об этом сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров. Режим сняли после того, как решился вопрос финансирования и проведения работ по восстановлению водоснабжения.

Вместе с тем, как пишет ИА «Карелinform», на территории Кемского района сохраняется режим повышенной готовности. Водоснабжение школы и домов обещают восстановить к 25 января. Часть необходимых материалов доставили к месту работ, часть привезут в в ближайшие дни.

Аварийное отключение воды из-за промерзания труб водопровода произошло в части Рабочеостровска 10 января. Без воды остались девять жилых домов, школа и Центр помощи детям.

В ноябре 2020 года Народный фронт опубликовал итоги мониторинга состояния теплоизоляции труб отопления. Выяснилось, что обнажены тысячи километров теплотрасс. Это приводит к потерям тепла, поскольку неизолированные трубы отапливают улицу, а в квартирах холодно.

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