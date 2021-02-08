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В Орске по подозрению в убийстве двухлетней девочки задержали ее бабушку

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Тело двухлетней девочки обнаружили в ночь на понедельник в Орске (Оренбургская область). По подозрению в убийстве задержана 60-летняя бабушка ребенка, сообщили 8 февраля в СУ СК по региону.

Отмечается, что тело ребенка с множественными колото-резаными ранами в области шеи обнаружили возле многоквартирного жилого дома на улице Короленко. По данным следователей, бабушка девочки в состоянии алкогольного опьянения нанесла ей раны ножом.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), а также по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». В рамках второго уголовного дела будет дана оценка действиям работников органов системы профилактики.

«По подозрению в убийстве 2-летнего ребенка задержана 60-летняя жительница города Орска», — говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана.

5 февраля сообщалось, что жителя Саратовской области приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка. 23-летний мужчина из города Балашова обвинялся в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы.

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